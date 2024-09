Lentidão marca análise e votação das Leis do Plano Diretor de Londrina

A discussão das leis complementares ao Plano Diretor de Londrina ainda parece ter um longo caminho pela frente. A tendência é que nenhum dos nove projetos que tramitam na CML (Câmara Municipal de Londrina) seja votado antes do primeiro turno das eleições, marcado para 6 de outubro, e existe a possibilidade de que alguns fiquem para 2025.





A Lei Geral do Plano Diretor de Londrina foi aprovada pela Câmara em 2022, mas as leis complementares só começaram a chegar no Legislativo no ano passado. Desde então, apenas a Lei da Divisão Territorial foi sancionada, ainda em dezembro de 2023.

Até o momento, passaram pela Comissão de Justiça as leis de Parcelamento do Solo (PL 140/2023), do Sistema Viário (PL 63/2023), de Uso e Ocupação do Solo (PL 143/2023), o Código Ambiental (PL 231/2023) e os projetos que definem os parâmetros da AEU (Área de Expansão Urbana) de Interesse Social (PL 26/2024) e de Desenvolvimento Sustentável (PL 1/2024). Os textos do Patrimônio Cultural (PL 230/2023) e os códigos de Posturas (PL 235/2023) e de Obras e Edificações (PL 234/2023) passaram pelas comissões de Justiça e de Finanças. As nove leis ainda aguardam parecer das comissões temáticas, principalmente da Puma (Política Urbana e Meio Ambiente).





Na semana passada, o presidente do Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina), Gilmar Domingues Pereira, esteve na Câmara e conversou com alguns vereadores sobre o andamento dos projetos na Casa.

"Os projetos que passaram por nós [Justiça] estão indo para as temáticas. E as comissões temáticas não deverão pedir prorrogação de prazo, adiamento ou nada assim. Assim que o projeto entrar, ele já deve ser pautado”, explica a vereadora Flávia Cabral (PP), presidente da Comissão de Justiça, que entende ser possível dar celeridade aos projetos. “Nós sabemos da importância e do impacto, tanto do Plano Diretor quanto de todas as leis complementares. E sabemos que não terminar isso vai ser danoso para o município.”





Na última quinta (12), foi aprovado em plenário o parecer prévio das comissões temáticas sobre o Código de Obras e a realização de audiência pública sobre o mérito do projeto.

