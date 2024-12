Lidia Maejima é homenageada pela Assembleia Legislativa do Paraná

A desembargadora Lidia Maejima recebeu nesta terça-feira (dia 10) o diploma de Menção Honrosa da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) em reconhecimento a sua trajetória no Poder Judiciário e pela eleição como primeira mulher que irá assumir a presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, no biênio 2025/2026.





O desembargador Hayton Lee Swain Filho, vice-presidente eleito para os próximos dois anos, também foi homenageado. "São dois pés-vermelhos que orgulham muito a nossa região, formados em Direito pela Universidade Estadual de Londrina e que por muitos anos atuaram como magistrados na comarca de Londrina e em outras cidades do interior do estado" - destacou o deputado estadual Tercilio Turini, que propôs as homenagens com apoio da maioria dos parlamentares.

Turini ressaltou que, além do fato histórico, é uma honra ver a ascensão da desembargadora Lídia Maejima ao cargo mais elevado no Poder Judiciário do estado desde a criação do Tribunal de Justiça, em 1891. "Fico muito satisfeito em prestar essa homenagem na Assembleia Legislativa justamente no dia 10 de dezembro, data em que Londrina comemora os 90 anos" - enfatizou o deputado londrinense. Aprovada em concurso público, a futura presidente do TJ iniciou a carreira na magistratura em 1984.





Nascida em Arapongas, formou-se pela UEL em 1981. "Tem uma trajetória honrada, competente e foi professora da Escola de Magistratura. Sua eleição coroa um caminho de muito trabalho, dedicação e confiança", descreve os Votos de Congratulações da Assembleia.

"Felicitamos a desembargadora Lídia Maejima e o desembargador Hayton Lee Swain Filho e desejamos muito sucesso no mandato. A Assembleia Legislativa está à disposição para atuar em conjunto com o Tribunal de Justiça em benefício dos paranaenses e do Paraná" - declarou Tercilio Turini. O futuro vice-presidente do TJ nasceu em Apucarana e também se formou pela UEL, em 1978.





O presidente da Alep, Ademar Traiano, reforçou o sentimento de orgulho pela eleição da primeira mulher à presidência do TJ. "É uma merecida valorização à desembargadora Lídia Maejima que tem uma história de destaque na magistratura paranaense. Tenho certeza que será mantida a harmonia entre os poderes Legislativo e Judiciário. Essa Casa permanece aberta ao diálogo para a construção do que for melhor para o Paraná", afirmou.





“Como líder da Bancada Feminina da Assembleia, nós também fizemos uma menção honrosa. É um momento histórico. A nossa bancada tem um trabalho de muita parceria com o Poder Judiciário com as nossa juízas e desembargadoras ao longo da nossa história”, destacou a líder da Bancada Feminina na Casa, deputada Mabel Canto (PSDB). (Com assessoria da Alep)