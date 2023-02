Lira vai entregar nomes de mais 41 invasores da Câmara para a PGR

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que vai entregar nesta quarta-feira (1º) à Procuradoria-Geral da República os nomes de mais 41 invasores da Casa, no dia 8 de janeiro. Os golpistas foram identificados pelo sistema de wi-fi da Câmara. No dia da invasão, cinco radicais foram presos pela Polícia Legislativa e entregues à Polícia Federal.





“Eles vão ter que justificar o que estavam fazendo aqui no domingo. Não sei se já estão presas, se são novas pessoas. Mas os nomes serão entregues para a PGR amanhã”, disse Lira em entrevista à Globonews na terça-feira (31).





Ele também afirmou que não tomou conhecimento da minuta que previa interferência do governo Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral para contestar o resultado das urnas. “A Câmara jamais compactuaria com qualquer afronta ao Estado Democrático de Direito”, reforçou.