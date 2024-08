Londrina: Doação do Marco Zero ao município só vai ocorrer após recuperação da área

O imbróglio envolvendo a Mata do Marco Zero foi novamente tema de discussões na CML (Câmara Municipal de Londrina). Desta vez, o Legislativo realizou uma reunião pública para debater a propriedade da área, que deverá ser doada para o município. O entendimento é que, além da grande degradação ambiental, o abandono da área tem gerado problemas sociais. Moradores reclamam da insegurança no entorno do local.





O presidente da Comissão Especial do Marco Zero, vereador Roberto Fu (PL), avaliou que o encontro desta sexta-feira (2) foi positivo e que ainda há uma “grande caminhada pela frente” para resolver o problema. A comissão vai se reunir novamente para decidir os próximos passos.

“O que nós precisamos urgentemente é encontrar uma solução para o Marco Zero, não dá para continuar dessa forma”, disse Fu. O vereador aponta que ainda existem dúvidas a serem esclarecidas, como a utilização dos recursos destinados à revitalização da mata que estavam previstos em um termo de compromisso assinado em 2014 entre a Pátio Londrina Empreendimentos e Participações (gestora do Boulevard Londrina Shopping) e o município.





“Está faltando justificar onde estão guardados os R$ 250 mil que foram depositados na conta do município, inclusive existe um inquérito do Ministério Público [para apurar]. Eles também querem saber”, acrescenta o parlamentar.

Existe uma minuta de doação da área ao município - protocolada no SEI (Sistema Eletrônico de Informações) da Prefeitura em maio deste ano -, mas não há previsão de quando, efetivamente, o processo ocorrerá.





