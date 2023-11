Londrina é habilitada pelo IAT a emitir licenciamentos ambientais plenos

O município de Londrina foi capacitado pelo IAT (Instituto Água e Terra) para emitir licenciamentos ambientais plenos, aquelas autorizações relacionadas com intervenções mais complexas, como atividades industriais, florestais, imobiliárias e de infraestrutura. O convênio foi assinado nesta terça-feira (28), durante cerimônia na prefeitura do município, pelo diretor-presidente do órgão ambiental, Everton Souza, o prefeito Marcelo Belinati (PP) e o secretário municipal do Ambiente, Ronaldo Siena.

A licença permite ao município, de maneira compartilhada com o IAT, o controle de atividades ou empreendimentos passíveis de autorizações ambientais, além de realizar a fiscalização destas atividades ou empreendimentos com potencial de causar poluição de qualquer forma (atmosférica, hídrica, sonora, do solo e residual). Publicidade Publicidade



Capacitação