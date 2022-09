Londrina e região têm 135 candidatos à AL e Câmara Federal

Os mais de 346 mil eleitores de Londrina, Cambé, Ibiporã, Rolândia e Arapongas talvez não saibam, mas há 135 candidatos desses municípios concorrendo a cargos legislativos nas eleições deste domingo, 2 de outubro.





O número consta de levantamento feito pela FOLHA com base na declaração de domicílio eleitoral que eles informaram no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e corresponde a apenas 8,8% do total de 1.534 candidaturas paranaenses registradas na Justiça Eleitoral para a Assembleia Legislativa (902) e Câmara dos Deputados (632).

São 75 candidatos a deputado estadual (61 por Londrina) e 60 a deputado federal (50 por Londrina). Desse total, oito concorrem à reeleição, sendo que quatro cumprem mandatos na Assembleia Legislativa e outros quatro na Câmara dos Deputados. Há ainda um candidato a senador que vota em Londrina.





Os cinco municípios somam 346.295 eleitores distribuídos em 1.007 seções de 319 zonas eleitorais.

