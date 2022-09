Ratinho Jr. consegue na Justiça um dia a mais de propaganda em rádio e TV

O TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná concedeu direito de resposta a pedido da coligação do candidato à reeleição ao governo estadual, Ratinho Junior (PSD), por conta de supostos ataques publicados no horário eleitoral pelo seu principal adversário de campanha, Roberto Requião (PT). A decisão foi proferida nesta quinta-feira (29) pela juíza Melissa de Azevedo Olivas e acatada pelo colegiado da Justiça Eleitoral.





Como o prazo de veiculação das inserções de propaganda eleitoral encerrou nesta quinta-feira, a medida judicial trará um efeito inédito nas eleições. Isso porque a maioria das emissoras de rádio e televisão foram obrigadas a colocar o direito de resposta nas grades durante esta sexta-feira (30), dois dias antes do primeiro turno.

Segundo a magistrada, caso esgotadas as inserções destinadas aos representados em cada um dos blocos de audiência para fins de cumprimento da sentença, "as emissoras deverão disponibilizar tempo complementar, durante a programação normal dentre hoje [quinta] e amanhã [sexta], respeitados os horários dos blocos, pelo tempo necessário ao integral cumprimento da decisão."





De acordo com rádios consultadas pela FOLHA, o e-mail enviado pelo partido mostram que a decisão dará direito a 39 inserções extras de 30 segundos ao candidato do PSD e atual governador.





Em nota encaminhada pela assessoria do candidato do PT, o partido informou que já ajuizou medida cautelar para suspender essa decisão "com objetivo de devolver o tempo perdido por Roberto Requião."





