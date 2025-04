Londrinense Márcia Lopes é cotada para o Ministério das Mulheres

A ex-vereadora londrinense e ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Márcia Lopes (PT) deverá desembarcar em Brasília em breve para assumir o Ministério das Mulheres, em mais um capítulo da dança das cadeiras do governo do presidente Lula (PT). Ela deve substituir Cida Gonçalves, cuja saída é dada como certa.





Uma fonte revelou à FOLHA que a possibilidade de a ex-ministra assumir tem sido pauta em Brasília há alguns dias, uma vez que Lopes já vinha sendo cotada para alguns ministérios de Lula - ela coordenou a área da Assistência Social durante a transição, em 2022. Já teria ocorrido um convite, mas a nomeação ainda não foi oficializada.

À reportagem, Lopes se limitou a dizer que "só o presidente pode anunciar qualquer decisão".





Formada em Serviço Social pela UEL (Universidade Estadual de Londrina), Lopes é professora e tem um longo currículo no poder público. Em Londrina, foi secretária da Assistência Social (1993/1996) no governo do ex-prefeito Luiz Eduardo Cheida e vereadora (2000/2004). Em 2012, concorreu à Prefeitura de Londrina, ficando em terceiro lugar.





Em Brasília, após passar por secretarias do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, foi nomeada titular da pasta, em 2010.





