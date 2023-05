Londrinenses dão apoio apoio ao deputado cassado Deltan Dallagnol em manifestação na Concha Acústica

Publicidade

Políticos e representantes de movimentos de direita presentes ao ato criticaram a decisão unânime do colegiado, classificada por eles como vingança, perseguição política e abuso. Um dos organizadores do evento, André Trindade destacou que a ideia do evento é protestar contra a decisão da Corte, que resultou na perda imediata de mandato de Deltan, o deputado federal mais votado no Paraná, com 344.917 votos.