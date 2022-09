Londrinenses e cabos eleitorais vão ao Aeroporto José Richa recepcionar Bolsonaro

A avenida Santos Dumont e a Praça Nishinomiya ficaram tomadas por apoiadores do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) para recepcioná-lo no Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, na tarde desta sexta-feira (16).

Ele chegou por volta das 17h30. Na saída do aeroporto, foi ovacionado pela multidão aos gritos de "mito". Ele não conversou com a imprensa e seguiu para a motociata que o levará até o Parque de Exposições Ney Braga, onde fará um comício.





Os ambulantes também aproveitaram para comercializar bandeiras do Brasil e camisetas com a imagem do presidente e também slogans que o exaltam.



Veículos estampados com a imagem do chefe do Executivo circulavam no entorno do aeroporto, por volta das 17h, com pequenas bandeiras do Brasil. Uma área mais próxima do desembarque está cercada com barreiras de metal e, para ter acesso ao espaço, seguranças fazem a revista com detectores de metal.





A imprensa ficou confinada em um espaço à parte.







Vários apoiadores e eleitores ficaram apoiadas nas grades esperando o candidato com apitos, vuvuzelas e buzinas.







Muitas pessoas presentes são cabos eleitorais de candidatos a deputados,. Alguns deles aproveitam para colocar seus carros com alto-falantes para chamar a atenção de simpatizantes do candidato do PL (Partido Liberal). Um outro grupo entoa o nome do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), que também tenta a reeleição.