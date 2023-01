Londrinenses fretaram cinco ônibus para participar de atos no Distrito Federal

Cinco veículos da Viação Garcia e da Brasil Sul Linhas Rodoviárias foram fretados para os atos que culminaram na invasão dos prédios dos Três Poderes, em Brasília, ocorrida no domingo (8).





Em nota à Folha, a assessoria de imprensa do grupo informou que: "Diante dos fatos narrados na imprensa acerca da presença de veículos da Viação Garcia/Brasil Sul na cidade de Brasília-DF neste domingo, informamos que tratam-se de veículos fretados por particulares devidamente contratados de forma legal, com lista de passageiros, emissão de nota fiscal e comprovante de pagamento pelo contratante. Ressalta-se ainda que já estamos atuando no sentido de colaborar com as autoridades competentes sendo que, em virtude de confidencialidade contratual e das diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), as informações pertinentes a tais contratações poderão ser fornecidas somente mediante solicitação oficial das referidas autoridades. Por fim, a Viação Garcia/Brasil Sul aproveita o ensejo e enfatiza que repudia veementemente qualquer ato de violência e vandalismo contra o patrimônio público e não incentiva a prática de qualquer ato de natureza antidemocrática."



A reportagem da FOLHA também questionou quanto custa um frete de ida e volta para Brasília, mas não obteve resposta.





Uma publicação no grupo “Enjoei e aí? Londrina e Região” informava que sairiam 20 ônibus de Londrina para Brasília e que os interessados em viajar iriam de graça.





