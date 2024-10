Londrinenses reelegem 57% da Câmara e fazem dois ‘recordistas’ de votos

Onze dos dezenove vereadores de Londrina foram reeleitos neste domingo (6) para a legislatura que começa em 2015. Entre eles, Deivid Wisley (Republicanos) se firmou como o parlamentar mais votado da história e Jéssica Moreno, a Jessicão (PP) como a mulher com o maior número de votos.







Com seis vereadores eleitos cada, as maiores bancadas da Casa foram formadas pelo PP - do prefeito Marcelo Belinati e de Maria Tereza, sua candidata - e pelo PL, legenda que apoia Tiago Amaral (PSD). Ambos voltarão a se enfrentar no segundo turno, marcado para o dia 27 de outubro.

O Republicanos, do presidente do Legislativo, Emanoel Gomes, elegeu três parlamentares e o PSD, dois. PT e Avante assumem uma cadeira cada.





Uma das surpresas foi a ausência de Mara Boca Aberta (PMB), anterior detentora do título de “recordista de votos”. Ela chegou a ter a candidatura impugnada por problemas em sua filiação, que só foi resolvido na sexta-feira (4), antevéspera do pleito.

