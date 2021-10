Lu Oliveira tem carro destruído por vândalos e não descarta atentado

A vereadora de Londrina Luciana Oliveira (PL) registrou boletim de ocorrência no começo da madrugada desta quarta-feira (20), após seu carro ter sido alvo de vândalos em frente ao portão principal do Estádio do Café (zona norte).

Ao final da partida do Londrina contra o Goiás, válida pela série B, por volta das 21 horas de terça-feira (19), a parlamentar encontrou o carro dela com pneu furado em três pontos, lataria arranhada, capô amassado e lanterna dianteira quebrada.

A vereadora contou a reportagem que foi assistir ao jogo com a família e diz que ao encontrar o veículo (o único naquele estado) chamou o flanelinha, que também se mostrou surpreso com a ação de vandalismo. Lu Oliveira não descanta que a ação tenha sido um atentado em retaliação à sua atuação parlamentar. A vereadora diz acreditar que desde que se posicionou abertamente no dia 23 de setembro em favor do Conselho Municipal LGBT na Câmara de Londrina passou a sofrer ameaças com mensagens de ódio nas redes sociais dela e por telefone.









