Lula dependerá de habilidade para costurar alianças no Congresso

Eleito no último dia 30 de outubro para seu terceiro mandato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisará de habilidade política para articular uma base sólida num Congresso que elegeu maioria de parlamentares de direita e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PP) na próxima legislatura.





Na análise de um deputado que integrará a base, Enio Verri (PT-PR), e do cientista político Doacir Quadros, ouvidos pela FOLHA, o petista não terá dificuldades para formar suas alianças e deverá ter uma boa relação com o governador reeleito do Paraná, Ratinho Junior (PSD).



Para Enio Verri, reeleito deputado federal neste ano, Lula construirá uma maioria no Legislativo. “Lula nunca elegeu a maioria no Congresso, ele sempre construiu a maioria, graças a sua capacidade de negociação e diálogo”, diz o deputado, uma das lideranças petistas no Congresso.





“Nossa frente tem algumas propostas que podem gerar divergências na Câmara, mas isso é normal. A Câmara é um local de divergência, diálogo e acordos”.





