Lula diz ter certeza que Marina não será contra explorar petróleo na Foz do Amazonas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (14) ter certeza que a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, não será contra a exploração de petróleo na Bacia Foz do Amazonas.



"Tenho certeza que a Marina jamais será contra porque ela é uma pessoa inteligente. Não é que ela não queira fazer, mas é ver como fazer, como não ser predatório com nossa querida amazônia", afirmou Lula.

Anteriormente, a ministra já havia afirmado que só a análise técnica do Ibama pode determinar se é sustentável, ou não, realizar o empreendimento. Lula, por sua vez, apontou "lenga-lenga" por parte do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), órgão ligado à pasta ambiental), para liberar o início dos procedimentos.



Lula tem defendido a exploração da Foz do Amazonas. Nesta quinta-feira (13), em outra entrevista, disse que não haverá nenhuma "loucura" ambiental na região.

A área energética do governo e a Petrobras argumentam que a Foz do Amazonas é essencial para substituir o declínio da produção do pré-sal na próxima década. Já ambientalistas apontam que investir em novas fronteiras de petróleo vai na contramão das medidas necessárias para frear o aquecimento do planeta e que a região almejada pela Petrobras é sensível ambientalmente, com risco alto em caso de acidentes.

A declaração de Lula nesta sexta-feira (14) foi dada em entrevista à Rádio Clube do Pará. A capital do estado, Belém, foi a escolhida para sediar a COP30 (conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas), de 10 e 21 de novembro.



Lula viajou para a região Norte na quinta. O presidente participou de eventos em Macapá e seguiu para Belém, onde passou a noite. O retorno a Brasília está previsto para o final desta tarde de sexta.