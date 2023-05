Lula e Albanese debatem questões ambientais durante reunião em Hiroshima

Durante a cúpula do G7, em Hiroshima, no Japão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou a importância da proteção ao meio ambiente em uma reunião com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, realizada nesta sexta-feira (19). O encontro ocorreu à margem das discussões do G7 que abordarão temas como a guerra na Ucrânia.





Lula deixou "clara sua prioridade em reforçar a proteção do meio ambiente e da biodiversidade, mencionando os investimentos australianos na produção de hidrogênio verde no estado do Ceará, que complementam a matriz energética brasileira”, destacou o Palácio do Planatto.

