Lula deve se reunir com Macron e Scholz no Japão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discutirá a guerra na Ucrânia e outros temas com o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, à margem da Cúpula do G7 em Hiroshima, no Japão. Lula e seu chanceler, Mauro Vieira, chegaram ao Japão na madrugada desta sexta-feira (19), pelo horário local.





Além de Macron e Scholz, o petista se reunirá com os primeiros-ministros do Japão, Fumio Kishida, da Austrália, Anthony Albanese, do Vietnã, Pham Minh Chinh, assim como com o presidente da

Indonésia, Joko Widodo, segundo a estatal Agência Brasil.





Lula também deve se encontrar com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e empresários.