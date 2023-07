Lula fará nova infiltração no quadril em hospital de Brasília nesta quarta-feira

Lula tem artrose na cabeça do fêmur, que é o desgaste na cartilagem das articulações, e tem se queixado de dores com mais frequência.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai passar por uma nova infiltração de medicamentos para aliviar dores no quadril e na perna. O procedimento será realizado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, nesta quarta-feira (26).





Após a infiltração, o presidente deve receber alta ainda nesta quarta, porém, os compromissos previstos para o dia foram desmarcados. Lula trabalhará da residência oficial no Palácio da Alvorada até sexta-feira (28).





Nesta terça-feira (25), Lula confirmou que realizará cirurgia no quadril em outubro deste ano. No domingo (23), ele já havia passado por uma infiltração no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para reduzir as dores, mas o desconforto no quadril retornou com maior intensidade.