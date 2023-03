Lula nomeia deputado federal Enio Verri para direção brasileira da Itaipu Binacional

O deputado federal e economista Enio Verri é o novo diretor-geral brasileiro de Itaipu. A nomeação consta em decreto publicado em sessão extra do DOU (Diário Oficial da União) desta sexta-feira (10), assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira de Oliveira.





Verri substitui o almirante Anatalicio Risden Junior, que esteve à frente da Diretoria Geral Brasileira desde fevereiro de 2022 e foi também diretor financeiro executivo da binacional. Ainda não há data da solenidade oficial de posse.



Os membros da Diretoria Executiva são nomeados para um período de cinco anos, podendo ser reconduzidos ou substituídos a qualquer momento pelos governos do Brasil ou do Paraguai. A normativa consta no Artigo 12 do Anexo A do Tratado de Itaipu.





Nascido em Maringá, Enio Verri, 61 anos, é economista e mestre em Economia pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) e doutor em Integração da América Latina pela Universidade de São Paulo (USP), além de especialista em Teoria Econômica pela Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana.





Também é professor aposentado do Departamento de Economia da UEM, onde foi admitido em 1997.





