Lula reabrirá embaixada em Caracas

O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vai retomar as relações diplomáticas com a Venezuela a partir do dia 1º de janeiro de 2023, confirmou o novo ministro das Relações Exteriores do país, Mauro Vieira.





Em entrevista a jornalistas nesta quarta-feira (14), o futuro chanceler afirmou que "o presidente Lula me instruiu para que fossem restabelecidas as relações [...] e num, primeiro momento, com um encarregado de negócios para retomar os prédios que temos lá, residências, chancelaria, reabrir a embaixada e, posteriormente, indicar um embaixador".

As relações entre os dois países foram rompidas em 2019, no início do governo de Jair Bolsonaro. Desde então, o país não tem representantes na nação vizinha e a "representação diplomática" venezuelana no Brasil é feita por uma indicada de Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente após o mandatário formal, Nicolás Maduro, ordenar o fechamento da Assembleia Nacional.

