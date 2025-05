Lula se diz 100% curado, critica mercado, defende Gleisi e Janja e diz que PT precisa mudar

O presidente Lula (PT) afirmou neste sábado (22) que está totalmente curado do acidente doméstico, no qual caiu no banheiro e bateu a cabeça. "Graças a deus, o Lulinha tá 100% curado da cabeça".





Ainda, o presidente fez críticas ao mercado e às big techs americanas, defendeu a atuação da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e da primeira-dama, Janja, e disse que o PT precisa mudar.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Precisamos voltar a discutir política dentro da fábrica, nos locais de trabalho da cidade e do campo. É preciso voltar a dialogar com a periferia, percorrer o Brasil, dialogar com as igrejas, ocupar de novo as ruas. Se a gente só aparece de quatro em quatro anos para pedir voto, seremos igual a todos os partidos políticos desse país", afirmou o presidente.





As declarações foram dadas em discurso no segundo dia do evento de 45 anos do PT, realizado no Rio de Janeiro.

Publicidade





A celebração de aniversário do PT ocorre em um armazém do Pier Mauá, na zona portuária do Rio. O mandatário foi acompanhado na cerimônia por ministros e pela primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, além de outras lideranças do partido e sindicalistas.





Em mais de um momento, o público entoou músicas de apoio ao presidente e contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A cerimônia teve discursos em defesa de uma nova candidatura de Lula em 2026, além de gritos de "sem anistia" para os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Publicidade





Durante o evento, Gleisi Hoffmann, voltou a afirmar que a denúncia contra Bolsonaro sob acusação de tramar um golpe é "um presente para a democracia".





Gleisi ainda citou a alta no preço dos alimentos como o maior problema enfrentado pelo governo Lula neste momento, "um problema que será combatido".





A programação contou com debates com temas nacionais e internacionais, uma feira de economia solidária e apresentações culturais. A cereja no bolo foi a presença de escolas de samba do Rio.





Além da festa, houve debates sobre os desafios do partido e do Brasil e sobre a COP30 - a conferência do Clima das Nações Unidas.