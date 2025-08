Maior parte dos deputados federais de Londrina apoia ocupação do Congresso

A maioria dos deputados federais de Londrina apoia a ocupação das mesas da Câmara e do Senado por parlamentares da oposição. O ato foi realizado na última terça-feira (5) como forma de protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decretada na segunda (4), e também como tentativa de pressionar pela votação da anistia ampla e irrestrita aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, além da tramitação dos pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).





Com a ocupação das mesas, os trabalhos no Congresso foram inviabilizados, o que irritou os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que tentam encontrar uma solução para o impasse.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





À FOLHA, o deputado federal Filipe Barros (PL), que participa da ocupação, disse que essa é a “única e última saída que nos resta para negociar”. “Aliás, diante do contexto que vivemos, é uma excelente forma de negociação”, afirma. Os parlamentares pernoitaram no Senado e na Câmara na madrugada desta quarta (6).





Barros lembra que ocupações semelhantes ocorreram em anos anteriores, inclusive organizadas por partidos de esquerda. “E o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manobrou para tomar a mesa da Casa durante sua eleição na legislatura passada”, acrescenta.

Publicidade





A avaliação do deputado federal Diego Garcia (Republicanos) é semelhante. Ele cita um episódio ocorrido em 2017, quando oposicionistas ocuparam a mesa do Senado em protesto contra a Reforma Trabalhista, que acabou sendo aprovada. “Esse é o caminho que a oposição encontra hoje para protestar diante de tudo que está acontecendo. Essa arbitrariedade por parte do Judiciário, que não tem limites e avança contra as leis do nosso país, contra os poderes, contra o Congresso Nacional. É a forma que a oposição encontra para protestar, assim como o PT e companhia fizeram também”, sustenta.





Publicidade

Para Garcia, os presidentes da Câmara e do Senado terão de ceder “para poder pautar o que de fato é interesse da ampla maioria dos brasileiros, que é que a gente consiga encontrar equilíbrio entre os poderes”.





Publicidade

Já o deputado federal Luiz Carlos Hauly (Podemos), questionado pela reportagem, destacou que “a obstrução de votações no Congresso Nacional é uma prática comum na política brasileira”, tendo sido usada pelo PT em diversas ocasiões.





“Aliás, algumas matérias de suma importância para o desenvolvimento do país e a estabilidade da nossa economia, como foi o caso do Plano Real, foram objeto desse tipo de boicote pela oposição da época, no caso o PT que era liderado por Lula”, lembra.

Publicidade





Na mesma linha, a deputada federal Luísa Canziani (PSD) afirmou que a obstrução dos trabalhos é uma forma de chamar a atenção para temas que exigem negociação. “Estamos passando por um período de muitas incertezas e injustiças, com as decisões arbitrárias do STF e com a falta de disposição do governo federal em buscar o diálogo e uma solução para o tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Sou adepta do diálogo, da busca conjunta por soluções, trabalho e torço para que essa crise seja resolvida o mais rápido possível. O Brasil precisa avançar unido e em paz”, destaca.





Publicidade

Já a deputada federal Lenir de Assis (PT) classificou o movimento da oposição como “sequestro do Parlamento”. “Eles exigem que seja votada a anistia para os que planejaram um golpe de Estado, tramaram o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente, Geraldo Alckmin, do ministro Alexandre de Moraes e colocaram uma bomba no Aeroporto Juscelino Kubitschek”, diz a petista.





Publicidade

“Nós queremos votar as pautas que vão impactar diretamente na melhoria da vida da população e que têm prazo para serem votadas, como a isenção de imposto para trabalhadoras e trabalhadores que ganham até R$ 5 mil, além da redução da jornada de trabalho, com o fim da escala 6x1, o pacote da segurança pública, a taxação dos super-ricos. Querem inviabilizar a votação destes projetos. A única pauta que interessa para eles é a anistia para Jair Bolsonaro."





‘Condenação está cada vez mais provável’, diz analista





O professor de Ética e Filosofia Política da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Elve Cenci, avalia que os acontecimentos dos últimos meses — principalmente a prisão do ex-ministro Braga Netto — indicam uma condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a possível substituição do nome da direita para a eleição de 2026.





“O Eduardo [Bolsonaro], que quer ser o candidato da família, apostou todas as fichas nas tarifas do Donald Trump. Acreditou que conseguiria levar governo e STF para um acordo de anistia. Porém, o tiro saiu pela culatra. O governo saiu como vítima e ele como vilão da economia. Ou seja, o plano não deu certo”, afirma Cenci, que diz que a ala que ficou no Brasil decidiu dobrar a aposta. “Bolsonaro forçou a prisão imaginando uma convulsão nas ruas, e a ala mais radical do Congresso tenta inviabilizar a atividade legislativa.”

Para o analista político, o apoio popular não tem sido expressivo e a condenação está se tornando cada vez mais provável.





"A tendência é que, com exceção dos grupos mais leais, a fatura pelas tarifas elevadas do Trump vá para a conta da família Bolsonaro. A direita provavelmente buscará um candidato a presidente fora do grupo mais próximo ao Bolsonaro”, acrescenta Cenci, que prevê uma radicalização cada vez maior do “núcleo duro do bolsonarismo”.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: