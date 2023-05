Marcelo Belinati veta projeto do comércio 24 horas em Londrina

O prefeito Marcelo Belinati (PP) decidiu vetar o projeto de lei 02/2021, que permite a abertura do comércio em Londrina 24 horas por dia, durante toda a semana. Apresentado pela vereadora Jessicão, do mesmo partido do chefe do Executivo, o PL tem caráter facultativo (ou seja, não traz uma obrigação). Ele havia sido aprovado no Legislativo no fim de março com 14 votos favoráveis e 4 contrários.





“Tomei a decisão de vetar o projeto, considerando que, infelizmente, o poder de compras do cidadão brasileiro está baixo. Pouco dinheiro na praça”, alegou Belinati no veto assinado na terça-feira (2). Além disso, ele defendeu que pequenos e médios comerciantes “manifestam a preocupação de serem eles mesmos prejudicados com essa medida porque não teriam como competir com as grandes redes nacionais.”

A autora da matéria, no entanto, disse que vai entrar com um recurso no plenário da Câmara Municipal de Londrina (CML), que tem até 2 de junho para decidir se mantém ou derruba o veto do prefeito. São necessários 10 votos para reverter a decisão do Executivo.





“O nosso prefeito se demonstrou um completo moleque, atacando o setor econômico por pura politicagem. Colocamos a liberdade do comerciante para que ele pudesse escolher [o horário de funcionamento], trazendo mais vagas de emprego. Isso não significa que as pessoas são obrigadas a trabalhar 24 horas, é somente liberdade para aquele quer entrar mais cedo, ou para aquele que quer estender o horário do seu comércio”, declarou Jessicão.





