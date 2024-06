Marcos Braz usa cargo de vereador para mover projeto de estádio do Flamengo

Vice-presidente de futebol do Flamengo , Marcos Braz tem usado seu cargo como vereador para "preparar o terreno" na Câmara Municipal em relação ao projeto rubro-negro de estádio.



A Câmara é um dos pontos-chaves para o projeto sair do papel. Isso porque o clube tem articulado com o prefeito Eduardo Paes um projeto de lei de "potencial construtivo", onde a verba arrecadada financiará as obras do estádio.

Ciente disso, Braz tem conversado com vereadores para desobstruir eventuais negativas. As conversas abrange não apenas seus aliados de direita, mas também partidos de esquerda e do "centrão".



Além disso, Braz teve seu pedido atendido para a criação de uma comissão para tratar do tema estádio. O vice de futebol que presidirá a comissão, que avaliará as questões relativas ao futuro projeto.

No jogo estratégico, o vereador rubro-negro do PL, inclusive, não se opôs ao projeto de São Januário que corre na casa. A primeira de duas votações sobre o potencial construtivo do estádio do Vasco ocorreu na última quinta-feira (6) e Braz votou favoravelmente, fazendo, porém, uma ressalva, deixando claro que aguarda uma retribuição não só dos parlamentares vascaínos como dos demais:



"Vou deixar clara minha posição em relação ao estádio do Vasco. É um projeto que apresenta números satisfatórios, importantes. Agora, sendo vice-presidente de futebol do Flamengo, quero dizer que espero a coerência, a correção, da mesma forma quando o projeto do Flamengo estiver aqui dentro. Nós aqui já debatemos esse assunto. Não vou falar em um acordo, mas com o mesmo sentimento de que esses projetos são bons para a cidade. Espero só que os vereadores que irão votar a favor do estádio do Vasco, onde também vou votar a favor, que eles honrem o que foi tratado aqui em relação ao Flamengo", disse Braz.

