Maria Tereza diz que espera firmar 'grande aliança' com candidatos derrotados

Eleita para o segundo turno das eleições municipais, com 23,64% dos votos, a candidata do PP, Professora Maria Tereza, pretende angariar o apoio dos outros cinco candidatos derrotados no primeiro turno para reverter a desvantagem nas urnas, consolidar a sua vitória na próxima etapa e ser a primeira mulher a assumir a Prefeitura de Londrina.





Em relação a Tiago Amaral (PSD), o primeiro colocado com 42,69% da preferência dos eleitores, a diferença foi de 50.442 votos, pouco mais de 19 pontos percentuais. A pepista recebeu o apoio de 62.590 londrinenses contra 113.032 do seu oponente.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Assim que a sua ida ao segundo turno foi confirmada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), no início da noite deste domingo (6), Maria Tereza já começou a contatar os outros candidatos em busca de apoio.





"Liguei para todos, com alguns eu consegui falar, com outros, não. Mas a ideia é que a gente tenha o apoio do deputado federal Diego Garcia (Republicanos), do deputado estadual Tercilio Turini (MDB), do Coronel Villa (PSDB) e dos demais candidatos para seguir no segundo turno em uma grande aliança", disse a candidata.

Publicidade





Somados, Tercilio Turini (MDB), Diego Garcia (Republicanos), Barbosa Neto (PDT), Coronel Villa (PSDB) e Isabel Diniz (PT) tiveram 89.138 votos, o que corresponde a uma parcela de 33,66% dos votos.





Maria Tereza acompanhou a apuração em sua residência e de lá seguiu para o comitê de sua campanha, na rua Mossoró, assim que a Justiça Eleitoral anunciou as eleições municipais em Londrina como matematicamente definidas. Ela chegou acompanhada do candidato a vice-prefeito na sua chapa, Eduardo Tominaga, e do prefeito Marcelo Belinati, e seus apoiadores a receberam ao som de Parabéns a Você. Neste domingo, além da vitória ao segundo turno, Maria Tereza também comemorou seus 44 anos de idade.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: