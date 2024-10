Maria Tereza e Tiago Amaral se encaram em primeiro debate nesta segunda-feira

Uma semana após o resultado do primeiro turno, que colocou a ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), e o deputado estadual Tiago Amaral (PSD) na disputa pela Prefeitura de Londrina, os candidatos terão a oportunidade de dialogar com o eleitor e apresentar suas propostas para a cidade no debate organizado pela Tarobá, nesta segunda-feira (14), a partir das 22h45, com transmissão simultânea na TV, rádio e plataformas digitais da emissora.





As regras foram definidas entre a equipe da Tarobá e as assessorias dos prefeituráveis na última quinta-feira (10). Serão três blocos, sendo que o primeiro será de confronto direto entre os candidatos, que poderão se movimentar pelo estúdio. Serão três rodadas de três minutos e 30 segundos cada - com direito a réplica e tréplica.

No segundo bloco, serão seis rodadas de perguntas de jornalistas da emissora, três para cada candidato. Cada rodada terá quatro minutos.





O último bloco também será de confronto direto entre Maria Tereza e Tiago Amaral, com duas rodadas de três minutos e 30 segundos. Nas considerações finais, quem inicia é o candidato do PSD, conforme o sorteio.

No primeiro turno, a Tarobá foi a única emissora de TV a realizar o encontro entre os candidatos - que foram sete no início da corrida pela sucessão do prefeito Marcelo Belinati (PP). Também foi o único debate que Amaral participou, o que gerou críticas por parte de seus adversários. Os encontros entre os prefeituráveis acabaram sendo mornos, com pouco espaço para desenvolver suas propostas para a cidade.





Londrina tem quase 400 mil eleitores aptos a votar e um dos desafios dos candidatos é conquistar o voto dos londrinenses que não foram às urnas no dia 6 de outubro. A abstenção foi de 27,7%, o que representou mais de 111 mil eleitores.

"Debater a cidade é essencial para que o eleitor conheça as propostas dos candidatos. O confronto de ideias, como resolver questões que afligem o londrinense, é fundamental. Nós, candidatos, temos o dever de participar dos debates sobre a cidade", afirma Maria Tereza.





Procurado por meio da sua assessoria de imprensa, Amaral não retornou.





