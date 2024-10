Maria Tereza fala em virada e Tiago ressalta liderança após empate técnico em pesquisa para a prefeitura de Londrina

A última pesquisa Instituto Multicultural/FOLHA/Paiquerê 91,7 antes do segundo turno, divulgada nesta sexta-feira (25), mostrou a indefinição da corrida pela Prefeitura de Londrina, com empate técnico entre os candidatos.





Procurados pela reportagem, Tiago Amaral (PSD) ressaltou a sua liderança no pleito “com uma distância muito grande” e Professora Maria Tereza (PP) manteve otimismo com a possibilidade de virada neste domingo (27).

No cenário estimulado, quando o nome dos prefeituráveis é apresentado ao eleitor, Tiago marca 44,5% (tinha 45% na pesquisa divulgada na última quarta, 23). Maria Tereza cresceu de 38,5% para 40,6%. Houve redução de indecisos, de 8,5% para 6,7%, e aumento de brancos e nulos, que saíram de 8% para 8,2%.





Nos votos válidos, desconsiderando brancos e nulos, o pessedista tem 52,3%, ante 47,7% da progressista.

À FOLHA, Tiago diz que “embora a campanha adversária esteja manipulando números de pesquisas para dizer que está na frente, para dizer que houve uma virada, nós seguimos na liderança em todas as pesquisas, com uma distância muito grande em relação a ela”.





“Isso mostra o quanto o povo de Londrina está com a gente na mensagem por um novo futuro para a nossa cidade. Agora, a gente vai em frente neste domingo, dia de votar 55 por um novo tempo para Londrina”, afirma em nota.

Já Maria Tereza manteve otimismo com a possibilidade de vitória no segundo turno, dizendo que o levantamento "mostra que viramos o jogo e amanhã sairemos vitoriosos nas urnas".





"A população entendeu que para seguir em frente tem que ser com planejamento, com muito trabalho e união, e não apenas com bravatas e imagens bem feitas na TV", pontua em nota. "Londrina se cansou daquele jeito antigo de fazer política, tudo por baixo dos panos, buscando apoio de poderosos que só querem se beneficiar. Em oito anos comprovamos que somos capazes."





REGISTRO





As entrevistas foram realizadas entre terça (22) e quinta-feira (24), e foram ouvidos 1.064 londrinenses de todas as regiões da cidade. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número PR-05714/2024.