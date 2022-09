Após chamar Lula de corrupto, Marina Silva declara apoio ao petista nas eleições de 2022

Quatro anos após afirmar que Lula (PT) era corrupto, Marina Silva (REDE) declarou apoio ao petista, que é líder nas pesquisas de intenções de voto para a presidência da República. Marina participou de uma conferência com o candidato nesta segunda-feira (12) e pôde ser vista entre abraços e beijos com ele.





A declaração contra o presidenciável fpo proferida em setembro de 2018, quando ela postulava pela terceira vez ao cargo máximo do Palácio do Planalto. À época, a atual candidata a deputada federal por São Paulo disse que o petista era corrupto, mas que não achava certo tripudiar sobre isso.



Marina também foi uma das vozes a favor do impeachment de Dilma Rousseff (PT), em 2016. Na época, ela defendeu que a ex-presidente havia cometido erros. "Apoiei o impeachment por convicção. Houve crime de responsabilidade. Defendi a [saída da] chapa Dilma-Temer, porque são farinha do mesmo saco, caroço do mesmo angu. Se tivesse havido nova eleição, o Brasil chegaria melhor a 2018."





No Twitter, Lula elogiou propostas que a ex-ministra fez para seu eventual próximo governo. "O programa que a Marina Silva nos apresenta é ousado, em um momento que o Brasil precisa levar muito mais a sério a questão ambiental. Temos que virar protagonistas internacionais, a Amazônia tem que ser estudada por cientistas, com soberania do Brasil", publicou.



Contornando as rusgas do passado, o presidenciável tentou amenizar as declarações passadas de Marina. "Tomamos decisões na política que nem sempre fazem nossos caminhos se encontrarem, mas, em alguns momentos da história, existem reencontros como o que acontece hoje com a companheira Marina Silva. Hoje isso acontece pelo momento político que vivemos", iniciou.





"As pessoas estão vendo que a nossa democracia está fugindo pelos nossos dedos. A presença dela aqui com a gente é uma demonstração de que a democracia pode ser exercida mesmo quando existem divergências", encerrou o petista.



Marina também comentou a respeito da situalção política atual. Segundo ela, o atual momento político é o responsável pela aliança. "Hoje é um dia histórico pois, diante de atitudes que levam à banalização do mal, é necessária a união política e programática daqueles que querem salvaguardar a democracia, melhorar a vida do nosso povo e proteger nossos bens naturais", disse.



