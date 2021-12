Médica de Maringá Nise Yamaguchi anuncia pré-candidatura ao Senado

A médica oncologista e imunologista Nise Yamaguchi anunciou nesta terça-feira (21) sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo estado de São Paulo. Ela foi investigada na CPI da Covid por um suposto envolvimento com o chamado "gabinete paralelo", grupo de assessoramento do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre ações a serem adotadas na pandemia do coronavírus.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Nise diz ser uma pessoa independente: "Não tenho partido. Não sou política. Não sei ainda qual partido eu vou acolher. Mas eu sei que vou ser uma pessoa independente. Estou dizendo que vou ter uma candidatura independente. Qual vai ser o partido? O mais ético que eu encontrar."

Segundo ela, "mais mulheres têm que ocupar a cadeira do Senado".

Nise foi uma defensora do tratamento precoce contra a covid-19, assim como o presidente Jair Bolsonaro.

Emocionada, Nise diz saber que está entrando num "covil", mas que quer lutar o bom combate: "Não conheço os meandros, não quero estar no 'toma lá, da cá', não quero fazer acordos que eu não tenho como cumprir, porque minha ética não vai permitir. Se Deus não permitir que eu seja senadora, vou continuar meu trabalho de formiguinha."