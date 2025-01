Mercadante cobra 'reciprocidade' de governadores da oposição em evento sem Ratinho Jr.

O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, criticou nesta quarta-feira (29) governadores da oposição, pedindo "reciprocidade" por parte deles.





A declaração do ministro foi dada em cerimônia no Palácio do Planalto, para anúncio de investimentos para rodovias do Paraná, estado governado por Ratinho Júnior (PSD), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





"Às vezes, é difícil para alguns governadores prisioneiros da polarização que não reconhecem, mas presidente Lula segue republicano e trabalhando sempre em parceria, porque o Brasil pode fazer muito mais", disse.





O governador do Paraná foi convidado, mas não participou da cerimônia nem enviou representante.

Após o evento, questionado por jornalistas se Ratinho Jr. seria um desses governadores prisioneiros da polarização, evitou dar nomes, mas citou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).





"Eu não falei especificamente de nenhum [governador], mas é uma frase que serve para todos aqueles que não assumem uma relação de reciprocidade", disse.





"Estivemos, por exemplo, recentemente, aqui em Brasília. Estamos financiando o trecho do metrô da Samambaia, duas estações, um projeto de R$ 400 milhões. Eu não vi uma palavra do governador dizendo assim, 'obrigado BNDES, obrigado governo Lula pela parceria que nós estamos fazendo'. Sendo que o governo anterior não financiou um metro de metrô no Distrito Federal. Essa reciprocidade ajuda a construir uma relação civilizada e você acelerar e fazer mais coisas e mais motivação", completou.





Durante o evento, o ministro Renan Filho (Transportes) fez questão de destacar que esteve com o governador do Paraná pessoalmente duas vezes para tratar do tema, em, uma defesa velada do paranaense.





Lula, desta vez, não discursou. E a crítica a Ratinho Jr. ficou restrita a Mercadante. Mas na semana passada, em outro evento da área de infraestrutura, a ausência de governadores criticada por integrantes do governo Lula foi a do mineiro Romeu Zema (Novo).





O governo assinou contrato de concessão da rodovia BR-381, depois de anos de tentativas mal-sucedidas de acordo com o setor privado para a chamada "Rodovia da Morte", que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, em Minas Gerais.





A cerimônia no Palácio do Planalto tornou-se um ato de críticas a governadores de oposição, mas sobretudo a Zema, que não participou do evento. Ele integra o partido Novo e busca uma candidatura à presidência em 2026. Também foram criticados Tarcísio de Freitas (São Paulo) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul).





Não apenas a ausência do mineiro foi criticada pelas autoridades, como também o mais recente ataque do mineiro ao Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívida dos Estados). Lula chegou a se comparar a Jesus Cristo para criticá-lo.





BNDES LIBERA R$ 6,4 BILHÕES PARA CONCESSIONÁRIA





O BNDES autorizou um financiamento de R$ 6,4 bilhões para a concessionária EPR Litoral Pioneiro para rodovias do Paraná.





O recurso será usado para bancar a duplicação de 350 km de rodovias federais e estaduais, além de triplicação da BR-277 (cerca de 80 km) que liga Curitiba ao litoral no Pontal do Paraná. O projeto prevê ainda a criação de um acesso ao Porto do Paranaguá, principal via de escoamento da produção agrícola do estado.





A EPR Litoral Pioneiro assinou o contrato de concessão em 30 de janeiro de 2024, para administrar 605 km de rodovias no Paraná. O prazo de concessão é de 30 anos, com investimentos estimados em R$ 10,8 bilhões.