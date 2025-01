Vereadora de Londrina pode herdar vaga de Gleisi Hoffmann na Câmara Federal

A vereadora Lenir de Assis (PT) pode deixar a Câmara Municipal de Londrina e herdar a vaga de deputada federal pelo Paraná no lugar de Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, que é cotada para assumir um ministério no governo federal.



A possibilidade de Gleisi ir para o Executivo federal tem sido aventada desde a terça-feira (28), na reforma ministerial planejada pelo presidente Lula, que deve iniciar após a eleição da Mesa Diretora da Câmara na próxima semana e prevista para ocorrer até março.



A deputada deve assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República, responsável pela interlocução com movimentos sociais, atualmente ocupada por Márcio Macêdo.



Caso a mudança se concretize, Lenir será a sexta deputada de Londrina a ocupar uma cadeira na Câmara Federal, formando a maior bancada londrinense no Legislativo federal. Com 17,103 votos em 2022, a vereadora ficou com a segunda suplência do partido na Casa, mas o primeiro suplente, Elton Welter, assumiu em 2023 a vaga deixada por Ênio Verri, que renunciou para assumir a direção-geral brasileira da Itaipu Binacional.



Procurada, a equipe de Gleisi afirmou que a parlamentar “não está se manifestando a respeito, por enquanto.



Lenir ressalta que, embora o convite a Gleisi tenha sido noticiado pelos principais jornais do país, não há informação oficial sobre o convite ou sobre qual pasta poderia assumir. “É claro que o presidente [Lula] tem feito várias conversas, inclusive com outros partidos, porque está preparando mudanças em seu ministério, e é claro que conversou com a Gleisi, que é presidente do partido e de muita confiança. Mas, ela sempre é cotada, pela sua competência, pela qualidade de articulação, para ir para vários locais (postos no governo federal)”, afirma.



Lenir afirma que, caso o convite seja oficializado e aceito, seu projeto desde a candidatura em 2022 é de “representar Londrina e a região norte do Paraná” junto ao governo federal. “Temos a nossa bancada em Brasília, mas é fundamental para a nossa região que tenha deputados federais alinhados com o governo federal.”



A possível nova representante londrinense seria uma voz dissonante da bancada atual, composta principalmente por parlamentares alinhados à direita e ao bolsonarismo. Para Lenir, a população precisa saber o que o governo federal faz pela região, o que, muitas vezes, acaba não sendo divulgado. “Somente no ano de 2024, entre investimentos em políticas públicas e recursos destinados à região foram mais de R$ 1 bilhão”, reforça.



A primeira suplente do Partido dos Trabalhadores na Câmara de Vereadores de Londrina é Paula Vicente, que teve 1.505 votos.