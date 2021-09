Mesmo diante de protestos, PL para criar conselho LGBT em Londrina é retirado de pauta

O líder do prefeito na Câmara Municipal de Londrina, vereador Fernando Madureira (PTB), retirou de tramitação nesta quinta-feira (9) a pedido da gestão Marcelo Belinati (PP) o projeto de lei do Executivo que pretende criar o Conselho Municipal dos Direitos LGBT. Manifestantes de grupos ligados à Igreja Batista e movimentos conservadores estiveram em frente à Câmara Municipal para se posicionar contra a proposta.





O grupo, formado por cerca de 50 pessoas, atravessou o Centro Cívico e tentou uma audiência com o prefeito Marcelo Belinati (PP), mas não foi recebido. Os manifestantes pedia que o projeto fosse deliberado e rejeitado pela Câmara. Vereadores pró e contra a tramitação da proposta ouvidos pela reportagem acreditam que não haveria maioria simples na Casa para aprovação da matéria. Para ser aprovado, serão precisos 10 votos dos 19 vereadores.

Segundo o líder do prefeito, a retirada por quatro sessões foi motiva por alguns vereadores que gostariam de tirar dúvidas sobre o texto do projeto de lei com o governo municipal. "Tem muita 'fake news' circulando, afirmando que o projeto [cria um conselho] deliberativo, que irá gerar custos para prefeitura, e isso não é verdade", disse.

Questionado, o vereador se disse contrário ao mérito da matéria. "Eu tenho outras pautas de campanha minhas. O método de vida que eu levo, a igreja que eu frequento. Seria um choque, mas não vejo algo fora do comum neste projeto", avalia.





O Conselho Municipal de Direitos LGBT, órgão de caráter consultivo, terá finalidade de formular diretrizes para ações voltadas à promoção de cidadania, dos direitos e enfrentamento à toda e qualquer forma de discriminação e violência contra a população de gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e travestis.



A vereadora Lu Oliveira (PL), que foi relatora da matéria na Comissão de Direitos Humanos na Câmara, defende a criação do Conselho LBGT. "O conselho municipal vem garantir o direito à não violência para uma população que, historicamente, é vítima de preconceito e de violência. Eu acho impressionante as pessoas fecharem os olhos para isso. É um conselho que não onera despesas, as pessoas não leem o projeto. É um conselho consultivo auxiliando com sugestões de políticas públicas para protegê-los melhor. A gente precisa construir políticas pública juntos. Como irei entender as dificuldades que essa público vive se não estivermos discutindo juntos? O Conselho vem para aproximar as pessoas e refletir os direitos que eles tem", opina.