Mesmo se revertido, indeferimento pode prejudicar candidatura de Barbosa Neto

O indeferimento da candidatura de Barbosa Neto (PDT) à Prefeitura de Londrina ainda vai repercutir no cenário político local. Como a decisão foi da 42ª ZE (Zona Eleitoral), a defesa do prefeiturável já recorreu ao TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná).







A avaliação do analista político e professor Elve Cenci é que o indeferimento, mesmo se for revertido em instâncias superiores, trará dano à campanha do pedetista.

“Ele precisa construir uma narrativa de vítima, caso contrário será abandonado pelos eleitores. Nesse caso, por ser um ato do Ministério Público e não dos oponentes, fica ainda mais difícil manter o argumento”, avalia Cenci, que diz que “muitos eleitores manterão a desconfiança a respeito da legalidade da candidatura.”





“Se a resposta do TRE for rápida e favorável a ele, a tendência é que o estrago seja menor. Se demorar ou for desfavorável, aí não restará nada a fazer”, aponta o analista, que acredita que o Tribunal julgará o recurso com rapidez.

