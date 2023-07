Ministério Público recomenda que Tamarana tenha lei para garantir vagas para afrodescendentes em concursos municipais

O MP-PR (Ministério Público do Paraná) emitiu uma recomendação administrativa para que o Município de Tamarana (Região Metropolitana de Londrina) adote as medidas necessárias para a criação de uma lei municipal que garanta a reserva de vagas para afrodescendentes nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração municipal.





O documento foi expedido pela 24ª Promotoria de Justiça de Londrina, sede da comarca, e é dirigido à prefeita e ao presidente da Câmara de Vereadores de Tamarana.

