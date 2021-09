Ministro chama senadora de 'descontrolada' e é chamado de 'moleque' na CPI da Covid

A sessão acabou suspensa por cinco minutos pelo senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente do colegiado.

Tebet falou sobre diversos pontos de relatórios da CGU que foram analisados pela comissão, indicando omissão do órgão. Disse que o ministro era um "engavetador". Ao responder, Rosário afirmou que havia uma série de inverdades.

"Bem, senadora, com todo o respeito à senhora, eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo, porque a senhora falou uma série de inverdades aqui", afirmou.

"A senhora me chamou de engavetador. Me chamou do que quis", disse o ministro





"A senhora está totalmente descontrolada", completou.

