Ministra Guajajara e Leonardo DiCaprio se reúnem em Cannes

O ator norte-americano Leonardo DiCaprio e a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, reuniram-se em Cannes, na França, durante um evento em prol da preservação da Amazônia . DiCaprio, conhecido por seu engajamento em defesa da natureza, teve um breve diálogo com Guajajara, que recebeu um prêmio por sua luta ambientalista e em favor das comunidades originárias.

A líder indígena afirmou perante empresários, artistas e personalidades de diversos países que, "para reflorestar o território, é preciso reflorestar as mentes das pessoas."





O jantar de gala foi organizado pela Amazônia Fund Alliance no domingo (21), no Hotel Carlton de Cannes. Os participantes do evento pagaram mais de 1,8 mil euros, e a arrecadação será destinada a financiar uma renda mínima para os membros de 300 comunidades indígenas e projetos de desenvolvimento sustentável.