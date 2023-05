Morre ex-primeira-dama do Paraná, Regina Fischer Pessuti

Faleceu nesta quinta-feira (25) Regina Fischer Pessuti, ex-primeira-dama do Paraná, aos 66 anos, em Curitiba. Era a esposa do ex-governador Orlando Pessuti, que também é secretário do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul).





O casal teve três filhos: Moisés, Felipe e Bruno, que é vereador em Curitiba. A morte foi comunicada por Pessuti em nota por meio de redes sociais.

