Movimentos femininos ganham novo fôlego na conquista de direitos, diz Márcia Lopes



A 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, promovida entre 29 de setembro e 1º de outubro em Brasília, encerrou com um conjunto de anúncios considerados históricos para a agenda de igualdade de gênero no Brasil. Entre eles, a regulamentação da pensão para filhos de mulheres vítimas de feminicídio, a ampliação da licença-maternidade em casos de internação prolongada de recém-nascidos e o lançamento do Data Mulheres, sistema nacional de informações que busca subsidiar políticas públicas com dados precisos sobre violência e desigualdade.

Em entrevista concedida ao programa Bom Dia, Ministra, na manhã desta quinta-feira (2), a titular da pasta, Márcia Lopes, destacou que o momento é de reconstrução e ampliação de direitos. Ex-vereadora de Londrina e ex-ministra do Desenvolvimento Social, Lopes enfatizou que as conquistas recentes não são "dádivas de governos", mas resultados de décadas de mobilização dos movimentos de mulheres, que agora ganham novo fôlego.

Conferência reúne 6 mil participantes



De acordo com a ministra, a 5ª Conferência representou "um marco de retomada da participação social na formulação de políticas para as mulheres". Mais de 6 mil participantes se reuniram em Brasília, entre representantes da sociedade civil, gestoras estaduais e municipais, lideranças comunitárias e parlamentares.

Entre os debates centrais estiveram o combate à violência de gênero, a participação política das mulheres, a ampliação de direitos trabalhistas e a garantia de políticas intersetoriais em áreas como saúde, educação, assistência social e moradia. Para Lopes, a conferência reafirmou que "não basta a ação do governo federal". Segundo ela, é essencial que estados e municípios assumam responsabilidade compartilhada.







Pensão para filhos de vítimas de feminicídio

Um dos anúncios mais repercutidos da conferência foi a regulamentação da lei que garante pensão especial de um salário mínimo para filhos de mulheres assassinadas em crimes de feminicídio. A medida, que deve começar a valer ainda este ano, atende crianças e adolescentes até os 18 anos.

"É um direito fundamental, previsto no artigo 6º da Constituição. Trata-se de uma resposta do Estado brasileiro a famílias que enfrentam uma das maiores tragédias possíveis: perder a mãe para a violência. Essa pensão assegura condições mínimas de sobrevivência, continuidade dos estudos e acesso a direitos básicos", afirmou a ministra.

O pedido será feito pelo sistema Meu INSS e deve ser regulamentado em parceria com o Ministério da Previdência.



Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres

Outro eixo estruturante destacado por Márcia Lopes é a implementação de um SNPM (Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres), a ser consolidado a partir das diretrizes aprovadas na conferência.

O objetivo é criar uma governança federativa que estabeleça responsabilidades claras de União, estados e municípios, além de garantir mecanismos permanentes de financiamento e monitoramento. "Não podemos depender da boa vontade de cada governo. Precisamos de um sistema que assegure continuidade e universalidade, como acontece com o SUS e o SUAS", explicou.

Segundo a ministra, o SNPM deve integrar programas de enfrentamento à violência, ações de autonomia econômica, políticas de saúde integral da mulher e iniciativas voltadas para populações específicas, como mulheres do campo, indígenas, quilombolas e ribeirinhas.



Preservar conquistas de direitos

Ao ser questionada sobreos retrocessos recentes e os avanços contra os direitos das mulheres, Márcia Lopes foi enfática. Para ela, a pandemia e os anos de desmonte de políticas públicas impactaram de forma cruel as mulheres, em especial as negras e periféricas.

“De 2016 a 2022 vivemos um período em que programas foram fechados, serviços deixaram de ser ampliados e centros de referência foram abandonados. Foi um retrocesso que atingiu diretamente as mulheres. Agora estamos reconstruindo. Mas o desafio é garantir que os direitos conquistados não fiquem à mercê da alternância de governos”, disse.

A ministra defende a construção de consensos sociais duradouros, que consolidem a agenda de gênero como cláusula pétrea da democracia. “Não podemos votar em homens e mulheres que apoiam a violência contra as mulheres. Precisamos fortalecer a consciência social de que igualdade e proteção são direitos fundamentais, inegociáveis, independentemente de quem esteja no poder”, acrescentou.



Ação coordenada urgente



O tema do feminicídio esteve no centro da entrevista. O Brasil registrou mais de 800 casos somente no primeiro semestre de 2025, segundo dados preliminares. Para Lopes, é “inadmissível” que mulheres ainda sejam mortas por serem mulheres.

Entre as medidas em andamento, a ministra citou a necessidade de campanhas permanentes de conscientização, fortalecimento da rede de acolhimento, ampliação de casas da mulher brasileira e inclusão de conteúdos sobre igualdade de gênero nas escolas. Também defendeu penas mais severas para agressores.

“Não basta reagir após a violência. Precisamos de medidas preventivas e de médio e longo prazo. A mudança cultural é fundamental, mas exige presença firme do Estado”, afirmou.



Mulheres negras, indígenas e trans no centro das políticas