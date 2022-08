Movimentos sociais, sindicatos e UEL aderem a ato pela democracia

A adesão à carta em defesa da democracia tem desencadeado a organização de atos em outras universidades públicas do Brasil, entre elas a UEL (Universidade Estadual de Londrina). O objetivo principal é para que sejam respeitadas as decisões das urnas nas eleições de outubro. Parte das manifestações ocorreu na manhã desta quinta-feira (11), de forma simultânea à leitura do manifesto na Faculdade de Direito da USP.

Continua depois da publicidade

Já em Londrina, a chamada “Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito!” foi lida em dois horários no campus da UEL: às 10 horas, na Praça do Ceca (Centro de Comunicação e Artes), e às 21 horas, no gramado do CCH (Centro de Ciências Humanas). O texto é o mesmo que saiu do Largo São Francisco, da Faculdade de Direito da USP.





A carta é uma resposta de segmentos da sociedade brasileira aos ataques do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) ao processo eleitoral e às urnas eletrônicas e uma defesa do Estado Democrático de Direito. Em Londrina, o ato é organizado pela Comissão em Defesa da Democracia, vinculada ao Conselho Universitário (CU).





Segundo o professor do Departamento de Ciências Econômicas e ex-reitor da UEL Sérgio de Carvalho, o grupo é formado por docentes, servidores e alunos, e informa que entidades como sindicato dos professores e servidores, além da representação estudantil, foram chamadas para participar do ato. "Fizemos um chamamento público em geral em defesa à democracia. O processo eleitoral é algo que precisa ser enaltecido e estamos preocupados com a discussão polarizada. A comunidade acadêmica e científica entende que o debate político precisa ser feito, mas sempre respeitando a Constituição. O que vai ser defendido neste ato é a Constituição Brasileira, para lembrar os grupos que queiram em algum momento questioná-la que parte da sociedade se coloca sempre do lado da Constituição", afirma.

Continua depois da publicidade





Continue lendo na FOLHA