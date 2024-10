MP denuncia homens que mataram bode por motivos políticos no oeste do Paraná

Dois eleitores foram denunciados pelo MP (Ministério Público) por maus-tratos após matar e arrancar o couro de um bode em via pública no município de Anahy (oeste), no dia 7 de outubro, um dia após as eleições municipais. De acordo com a denúncia, a suspeita é que o ato de crueldade tenha sido praticado como forma de zombaria à candidatura do PT, que perdeu o pleito no município.





A denúncia recebida de forma anônima pelo MP dá conta de que, por volta das 17h da segunda-feira, homens teriam desfilado com um bode preto sobre uma caminhonete pelas ruas de Anahy. Após o desfile, eles teriam matado o animal, decepado as patas e arrancado o couro, que foi exposto em uma das avenidas principais da cidade e teve o número 13 pintado de vermelho.







Fotos e vídeos da violência viralizaram em redes sociais. Em um deles, quatro pessoas posam com o bode ainda vivo em uma caminhonete com plotagem político-partidária do número 55, que identifica o PSD nas urnas. Em outro, uma pessoa pinta o número 13 na pele do bode estirada sobre uma lombada, enquanto outro traz as patas decepadas e coloca sobre o couro.





Para o Ministério Público, o número faz alusão ao Partido dos Trabalhadores, que perdeu o pleito municipal em 2017 - concorrendo pelo PT, Odair Miranda fez 998 votos (39,9%), enquanto Arilson Batista de Souza (PSD) angariou 1.503 votos (60,1%).





“Fizeram a inscrição em vermelho nesse couro de um número que indicava um partido político que teria perdido as eleições municipais. Então, configura situação de maus-tratos, porque o animal foi utilizado de forma cruel para fazer uma zombaria dos adversários políticos”, explica a promotora Cláudia Tonetti Biazus, do MP em Corbélia, comarca de Anahy.