Mulher que matou companheiro na Zona Norte é solta por ter agido em legítima defesa

Uma mulher acusada de esfaquear e matar seu companheiro foi solta pela PCPR (Polícia Civil do Paraná) na noite desta sexta-feira (13) e passa a responder o processo em liberdade. O crime foi registrado no final da manhã do mesmo dia no Conjunto Aquiles Stenghel, na Zona Norte de Londrina.





De acordo com o delegado da Delegacia de Homicídios de Londrina, João Reis, o delegado de plantão não fez a prisão da suspeita em flagrante. Reis confirmou que entendeu que a mulher agiu em legítima defesa e, por isso, a suspeita foi solta.

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) informou que os vizinhos do casal contaram que as brigas eram frequentes. No dia do assassinato, a mulher e seu companheiro começaram a discutir no início da manhã, por volta das 7h.