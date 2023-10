Adolescente que foi baleada no rosto e deixada no HU aguarda melhora para fazer cirurgia

A adolescente de 16 anos que foi baleada no rosto na noite desta quinta-feira (12), no bairro Aeroporto, na Zona Leste de Londrina, segue internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HU (Hospital Universitário) de Londrina.





De acordo com o boletim médico emitido pela instituição de saúde na manhã deste sábado (14), a vítima está consciente e respira sem aparelhos. A adolescente, contudo, permanece com a bala alojada no rosto, já que aguarda a melhora clínica para passar por um procedimento cirúrgico.

O suspeito de atirar contra a vítima é seu companheiro, de 23 anos. Após balear a adolescente no rosto, o homem teria acionado sua irmã e ambos levaram a adolescente para o HU para receber atendimento. O suspeito não teria ficado no local.





Ainda na quinta-feira, a mãe da vítima foi encaminhada para a Central de Flagrantes na condição de testemunha para que a polícia pudesse dar início às diligências.





VEJA MAIS DETALHES SOBRE O CASO: