Mais três óbitos por dengue são registrados no Paraná; Maringá e Jataizinho estão na lista

Em novo informe semanal divulgado pela Sesa (Secretaria da Saúde do Paraná) nesta terça-feira (6), mais 4.812 casos de dengue e três óbitos foram registrados no estado. Os falecimentos ocorreram entre março e abril, nos municípios de Maringá (Noroeste), Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina) e Curiúva (Norte Pioneiro). Os pacientes eram duas mulheres e um homem, com idades entre 69 e 80 anos.





Os dados do novo ano epidemiológico 2025 totalizam agora 173.975 notificações, 53.416 diagnósticos confirmados e 43 óbitos em decorrência da doença no Estado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ao todo, 396 municípios já apresentaram notificações da doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e 356 possuem casos confirmados.





As Regionais de Saúde com os maiores números de casos confirmados neste período epidemiológico são as de Londrina (12.866), de Paranavaí (10.226), Maringá (6.805), Jacarezinho (3.596) e de Umuarama (3.380).





A publicação inclui ainda dados sobre Chikungunya e Zika, doenças também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Foram confirmados 2.686 casos de Chikungunya, num total de 6.277 notificações da doença no Estado. Quanto ao vírus Zika, até o momento foram registradas 57 notificações sem nenhum caso confirmado.