No Paraná, Dória e Leite polarizam as prévias para escolha de presidenciável

O PSDB realiza neste domingo (21) as prévias para a escolha do candidato do partido ao Palácio do Planalto em outubro de 2022.

Três candidatos estão na disputa para ser o presidenciável tucano: os governadores Eduardo Leite (RS) e João Doria (SP) e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto. Entretanto, no Paraná, Doria e Leite polarizam a disputa.

Segundo o diretório nacional do partido, 657 filiados estão cadastrados no Estado, entre eles um deputado federal (Valdir Rossoni), três deputados estaduais (Ademar Traiano, Michele Caputo e Paulo Litro), 15 prefeitos, 17 vice-prefeitos, 115 vereadores e 507 filiados sem mandato.







