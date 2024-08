No retorno, Assembleia Legislativa debate Lei Orçamentária e Código Estadual do Consumidor

A Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) retoma as atividades no Plenário Waldemar Daros, nesta segunda-feira (5), após o recesso legislativo.





O fim da pausa regimental das sessões e reuniões das comissões dá início ao segundo semestre no Parlamento, que será marcado pelas eleições municipais e a apreciação de projetos importantes.

Entre eles, a LOA (Lei Orçamentária Anual) 2025, com a apresentação de emendas dos deputados para contribuir com o orçamento público, e a votação do Código Estadual do Consumidor, já prevista para entrar em pauta na próxima terça-feira (6).







A consolidação, encabeçada pelo deputado Paulo Gomes (PP), é assinada por todos os parlamentares e representa mais uma contribuição do parlamento à população paranaense, que este ano já ganhou o Código da Mulher Paranaenses e Código Estadual da Pessoa Autista. Todos compilando as principais legislações estaduais de cada área para melhor assegurar a defesa de direitos.

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PDS), ressaltou que o parlamento retoma as atividades legislativas com um foco ainda maior nas necessidades da população.





“O recesso é um período em que os deputados retornaram às suas bases onde o contato com os cidadãos acontece de forma direta, onde ouvimos o que as pessoas precisam, e isso resulta em um alto número de novas ideias e projetos. Além disso, estamos cientes de que muitos parlamentares estarão diretamente envolvidos nas eleições, seja apoiando candidatos ou concorrendo a cargos municipais, e isso com certeza traz uma dinâmica diferenciada às nossas sessões”, afirmou.

Para o primeiro-secretário, deputado Alexandre Curi (PSD), o segundo semestre promete ser bastante movimentado na Assembleia.





“Claro que temos atenções divididas com a eleição municipal, com muitos deputados envolvidos nas disputas em suas bases, alguns são até candidatos, mas não deixaremos o trabalho do parlamento em segundo plano. Administrativamente, muitas novidades deverão acontecer. Aguardamos a conclusão do nosso processo de seleção para a devida contratação dos aprovados no concurso; estamos com uma comissão interna elaborando um Planejamento Estratégico para nortear os trabalhos da Casa; aderimos à Rede de Inovação que já poderá nos trazer alguns frutos nos próximos meses. O trabalho não vai parar e, certamente, avançaremos para um Legislativo mais ágil e mais transparente”, assegurou.





