Partido NOVO lança 43 nomes para o Legislativo em convenção em Curitiba

O Partido NOVO fez na noite desta quarta-feira (20) a convenção estadual do partido e lançou a chapa dos postulantes que concorrerão pela legenda nas eleições de outubro. Serão 28 candidaturas à Câmara Federal e 15 para a Assembleia Legislativa, que contarão com o apoio do presidenciável Felipe D’Avila. O partido não terá candidatos ao governo do Estado e ao Senado e não irá coligar.

O presidente do diretório estadual do NOVO, Juliano Tetto, lembra que apesar de a convenção ser um evento obrigatório para o partido de acordo com as regras da Justiça Eleitoral, os nomes já estavam definidos desde abril deste ano, "após um rigoroso Processo Seletivo" que teve 145 inscrições em 35 municípios paranaenses. “No NOVO não basta ser filiado para concorrer a um cargo eletivo, por isso fazemos uma seleção para que o eleitor possa contar com candidatos qualificados para representá-lo na política. Esta seleção leva em conta critérios técnicos, para que possamos promover as mudanças que o país precisa de forma consciente”, explica.

A convenção foi realizada de modo virtual e presidida pelo presidente do Diretório Estadual. Participaram também outros dirigentes do Diretório Estadual e os presidentes dos Diretórios Municipais de Curitiba e de Maringá, conforme previsto no estatuto do partido. O prazo para a realização das convenções partidárias teve início nesta quarta-feira (20) e vai até 05 de agosto. Veja abaixo a lista dos pré-candidatos do NOVO para as eleições de 2022. (com informações da assessoria de imprensa do partido NOVO).







