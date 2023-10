OGPL firma parceira com TCE e vai auditar transparência nos municípios do Paraná

A parceria foi firmada entre TCE e os três observatórios sociais do Paraná no dia 21 de setembro, com o objetivo de desenvolver ações comuns entre o órgão e as entidades para a promoção do controle social nos municípios paranaenses.

Na primeira ação conjunta, o OGPL vai analisar respostas enviadas pelos municípios para validar se atendem aos critérios de transparência exigidos para pontuar no ranking das cidades mais transparentes do Brasil.

O OGPL (Observatório de Gestão Pública de Londrina) vai colaborar com o TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Paraná no trabalho de validação dos índices de transparência dos Portais de Transparência dos municípios paranaenses.

Termo de cooperação





Os termos de cooperação foram firmados com a seção paranaense do Observatório Social do Brasil, representada por seu vice-presidente de Assuntos Institucionais, Ney da Nóbrega Ribas; com o Observatório de Gestão Pública de Londrina, na pessoa de seu vice-presidente, Roger Striker Trigueiros; e com o Observatório Social de Maringá, representado por sua presidente, Cristiane Mari Tomiazzi.





Pelo TCE, assinaram o presidente da Casa, conselheiro Fernando Guimarães, e o vice-presidente, conselheiro Ivens Linhares.

"As parcerias servirão para otimizar as tarefas de controle e ajudar a melhorar o gasto público, auxiliando ainda na prevenção de erros, desvios de verbas e do desperdício de recursos públicos, bem como na troca de informações de qualidade entre os atores envolvidos", explicou Guimarães.





O vice-presidente do Observatório de Gestão Pública de Londrina, Roger Trigueiros, destacou que a iniciativa do TCE está alinhada com o maior objetivo do OGPL: tornar a população cada vez mais preparada para realizar o controle social.





“Todas as falas durante a celebração do convênio foram no sentido de aproximar o TCE da sociedade de forma cidadã, para que o cidadão possa auxiliar o Tribunal de Contas. Essa aproximação é importante porque capacita a sociedade inclusive em relação à missão do OGPL, que é ser extinto no momento em que a população consciente e cidadã tenha ferramentas e mecanismos para monitorar e acompanhar as contas públicas”, afirmou





O vice-presidente do Tribunal, conselheiro Ivens Linhares, considerou a ocasião "histórica". "Estamos inaugurando uma nova fase. Essas parcerias são imprescindíveis, representam um caminho sem volta e nos permitirão trilhar um avanço institucional enorme", afirmou.