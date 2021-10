Outdoors 'apócrifos' criticam vacina obrigatória para servidores e passaporte vacinal

A polêmica em torno do decreto do prefeito Marcelo Belinati (PP) que obriga a vacinação contra a Covid-19 de servidores municipais e a possibilidade de Londrina adotar o chamado "passaporte da vacina" aumentou depois da instalação de outdoors que criticam as medidas. As mensagens foram colocadas em locais movimentados da cidade e, entre outros pontos, classificam como "assédio moral" a atitude de Belinati, que também estaria "impondo" a imunização para os funcionários públicos.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A reporatgem tentou contato com os organizadores da manifestação, mas não conseguiu localizar nenhum responsável. Procurado pela reportagem, o vereador Claudinei dos Santos, o Santão (PSC), que já declarou publicamente ser contra o documento sanitário, garantiu que não integra o movimento que implantou os outdoors. "Não escondo minhas opiniões e nem minhas ações. Eu não faço parte desse grupo, mas eles não cometeram nenhum crime. Nem sei quanto custa", assegura.

Continua depois da publicidade





Santão não soube dizer quem bancou a colocação dos cartazes, mas que concorda com o conteúdo. "O passaporte sanitário retira direitos fundamentais e constitucionais do ser humano. Espero que o prefeito seja sensível e não coloque nenhum tipo de regra. Eu tomei a vacina, mas não posso obrigar a pessoa que pensa diferente de mim a fazer o mesmo", aborda.







Continua depois da publicidade

Continue lendo na FOLHA