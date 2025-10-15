Palestra de Ratinho Junior em evento em Londrina tem clima de campanha

Quem vem acompanhando as movimentações do governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), pelos eventos no Estado, nos últimos meses, já deve ter notado que a campanha eleitoral de 2026 para a Presidência da República já começou no território paranaense, ainda que extraoficialmente.





Ao longo deste ano, o nome de Ratinho Junior tem ganhado força, especialmente dentro do seu partido, como um possível candidato da oposição à chefia do Executivo nacional. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, chegou a afirmar que se a legenda tiver candidato próprio, será Ratinho Junior. O governador, por sua vez, não faz segredo sobre sua pretensão. Ele já declarou que disputar a eleição presidencial é seu “grande sonho” e, em sondagens, seu nome aparece entre os citados para concorrer à sucessão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Publicidade

Publicidade





Embora publicamente Ratinho Junior diga que irá planejar seu futuro político apenas em 2026, na prática o que se vê é um esforço do governador para projetar o Paraná como um dos estados brasileiros que mais avançam em indicadores econômicos, sociais, educacionais e ambientais. O governador também participou, nos últimos meses, de eventos no Rio e em São Paulo para falar a empresários sobre a economia do Paraná.



Publicidade





Em Londrina, foi assim no início de setembro, durante a abertura do 6º Fórum do Agronegócio, promovido pela Sociedade Rural do Paraná, quando Ratinho Junior foi saudado pelo presidente da SRP, Marcelo Janene El-Kadre, e pelo prefeito de Londrina, Tiago Amaral (PSD), como “futuro presidente”.

Publicidade





"Supermercado do mundo"

Publicidade





E foi assim também nesta quarta-feira (15), durante a solenidade de abertura do Lidere+, evento empresarial promovido pela Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), em parceria com o Sebrae/PR, e que tem o governo do Paraná entre os apoiadores.



Publicidade





Ratinho Junior foi o convidado para a palestra de abertura do evento e antes de subir ao palco, foi precedido por Tiago Amaral, que novamente se referiu ao governador como “futuro presidente”.



Publicidade





O Lidere+ chegou à nona edição neste ano. Desde 2017, Ratinho Junior havia comparecido apenas uma vez ao evento, em 2019, primeiro ano de seu primeiro mandato como governador.

Publicidade





A palestra do governador, que teve como tema as Perspectivas Econômicas do Estado do Paraná, estava prevista para durar cerca de 20 minutos, segundo seus assessores, mas se estendeu por mais de 40 minutos durante os quais ele discorreu sobre os feitos do seu governo, que completa oito anos em 2026.

Com a ajuda de slides, ele apresentou desempenhos significativos em alguns indicadores importantes como o PIB (Produto Interno Bruto) e o Índice de Gini, calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que mede o nível de desigualdade na distribuição de renda. Conforme os números mostrados pelo governador, o Paraná melhorou sob todos os aspectos na sua gestão.







Ratinho Junior apresentou à plateia um estado pujante, com resultados expressivos nas áreas de infraestrutura, logística, educacional e ambiental e exaltou a força do agronegócio paranaense, reafirmando que o “Paraná é o supermercado do mundo”.





Sucessão de Lula





Após a palestra, o governador atendeu a imprensa em entrevista coletiva e ao ser questionado sobre as movimentações internas do PSD em torno do lançamento de seu nome para a sucessão presidencial, voltou a responder que tem “deixado 2026 para 2026”. “Claro, eu fico muito honrado em ter o meu nome sendo falado, o partido tem me incentivado bastante, mas nós temos outros nomes dentro do partido. O próprio governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tem muita força pelo trabalho que vem fazendo, mas obviamente, as discussões partidárias vão acontecer no ano que vem.”







Ratinho Junior declarou “ficar feliz em ver o Paraná sendo reconhecido nacionalmente” e sobre se apresentar como pré-candidato à Presidência da República, disse que seu nome “está disposto na questão partidária” para ser discutido e construído. “A construção de uma candidatura a presidente não é simples. Você tem que ter, primeiro, o respeito da sociedade. Uma parcela da sociedade tem que entender que o seu nome pode representar um projeto. Acho que as pessoas de outros estados têm acompanhado o que está acontecendo no Paraná. A melhor educação do Brasil, o melhor programa de casa própria, o maior programa de urbanização, uma geração de emprego muito boa no Estado, e isso acaba chamando a atenção.”





Leilão do pedágio





Ele também foi questionado sobre a expectativa em torno dos leilões dos dois últimos lotes do programa de concessões de rodovias do Paraná. O lote 4 será leiloado na próxima quinta-feira (23) e o lote 5, no dia 30 de outubro.







O lote 4 interessa especialmente à população de Londrina porque abrange rodovias que cortam a Região Norte. O lote tem 627,52 quilômetros de extensão e nele estão incluídas as BRs 272, 369 e 376, e as PRs 182, 272, 317, 323, 444, 862, 897 e 986. Além do Norte, o trecho passa pelas regiões Oeste e Noroeste, conectando um acesso da fronteira com o Paraguai, em Guaíra, até a divisa com São Paulo, no município de Nova Londrina. Os investimentos previstos são de R$ 18 bilhões.







“Acredito que vai ser um sucesso, com grandes empresas participando, como já estamos tendo nos lotes que já aconteceram e estão tendo obras. No primeiro ano, estamos com quase R$ 3 bilhões em obras de duplicação acontecendo no Estado”, disse o governador.







A respeito da possibilidade de extensão do programa de pavimentação nas cidades Asfalto Novo, Vida Nova, para o município de Londrina, o governador informou que as obras foram liberadas para municípios com até cem mil habitantes e entre outubro e novembro deste ano, o governo deverá autorizar os investimentos para cidades com população maior de cem mil habitantes, incluindo Londrina. O mesmo vai valer para o programa de recape asfáltico urbano.







Sobre o início das obras de duplicação do último trecho da PR-445, entre Irerê e Lerroville, com quase 24 quilômetros de extensão, Ratinho Junior lembrou que a ordem de serviço já foi assinada, as licenças ambientais foram concedidas e os trabalhos devem acontecer “conforme a burocracia” for liberando. “A gente acredita que nos próximos meses já tenha muito maquinário no local.”





Terminal metropolitano





Em relação ao avanço do projeto de execução do Terminal Metropolitano de Londrina, Ratinho Junior afirmou que os envelopes das empresas concorrentes no processo licitatório serão abertos em 26 de novembro. A licitação sofreu atraso por determinação do Tribunal de Contas do Estado que solicitou uma alteração no edital. “Abrindo o envelope, tendo uma empresa ganhadora, sendo uma empresa boa, com toda a documentação, ainda em dezembro (o governo) já dá a ordem de serviço também.”

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato



