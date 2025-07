Parada desde 2014, obra do Teatro Municipal de Londrina tem emenda bloqueada

A emenda impositiva de R$ 800 mil da bancada do Paraná na Câmara dos Deputados para o Teatro Municipal de Londrina teve mais da metade de seu valor congelada pelo governo federal, em meio aos efeitos da derrubada do decreto que elevava as alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Não há previsão de quando o montante será liberado, e o contingenciamento também atinge outras emendas parlamentares.





Essa emenda, proposta pela deputada federal Luísa Canziani (PSD), é impositiva, ou seja, precisa ser paga pelo governo federal. Era uma garantia de que o Teatro Municipal, com as obras paradas desde 2014 e transformado em ponto de encontro de pessoas em situação de rua e usuários de drogas, voltaria a receber investimento público. A bancada ainda indicou outra emenda, não impositiva, de R$ 80 milhões, proposta pelo deputado Diego Garcia (Republicanos), mas não há garantia de que esse valor será pago.

À FOLHA, o líder da bancada paranaense, deputado federal Toninho Wandscheer (PP), confirmou o contingenciamento de pouco mais de 50% das emendas. Ele reconhece que a situação é “difícil” e que “sempre alguém perde com esses contingenciamentos”.

“O governo não está pagando nem as emendas que estão liberadas, tem muita coisa para resolver. Tem que aguardar”, pontua o parlamentar. “Isso também é em função do IOF, que caiu. Faltou receita e, toda ação, tem uma reação.”

A reportagem apurou que, entre valores contingenciados e bloqueados, a emenda do Teatro Municipal teve quase R$ 420 mil congelados. Como se trata de uma emenda impositiva, os valores não devem ser cancelados, mas não há previsão de quando serão pagos pelo governo.

“É uma pena esse contingenciamento dos recursos, anunciado pelo governo federal. Mas estamos trabalhando para buscar outras soluções junto ao governo do Estado, por meio do governador Ratinho Júnior, para garantir essa importante obra para Londrina e região”, diz Canziani.

Em entrevista à FOLHA, o prefeito Tiago Amaral (PSD) lamentou o contingenciamento dos recursos para o Teatro Municipal e também falou em buscar o governo do Estado para tentar tirar a obra do papel.

“Estamos vivendo um momento muito difícil por parte do governo federal. Estamos conversando com o governador [Ratinho Junior], desde o começo do ano, para que a gente possa viabilizar esses recursos. Vamos buscar uma solução, uma alternativa”, afirma.

Segundo Tiago, a Prefeitura já fez uma análise da estrutura incompleta do Teatro e chegou à conclusão de que ela não está condenada. “Mas [esse bloqueio] mostra o nível de problemas que estamos enfrentando no governo federal. Nem os R$ 800 mil que foram garantidos estão sendo liberados. Mas, se tivermos o dinheiro, o projeto a gente dá um jeito de fazer."

Histórico

O projeto de construção do Teatro Municipal de Londrina foi selecionado em 2007 por meio de um concurso nacional, durante a gestão do prefeito Nedson Micheleti (PT). A proposta previa uma área de 22 mil metros quadrados, cerca de 2.400 lugares e custo estimado, na época, em R$ 80 milhões. O convênio para a execução da obra foi firmado com o Ministério da Cultura — então sob o comando do cantor e compositor Gilberto Gil — em maio de 2010. A construção teve início apenas em 2013, mas foi paralisada no ano seguinte por falta de recursos.





